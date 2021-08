Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après son départ, que va faire Lionel Messi ?

Publié le 6 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone a officialisé le départ de Lionel Messi, ne pouvant finalement pas faire le nécessaire financièrement parlant afin d’assumer son salaire, l’Argentin est sans club, mais ne manquerait pas d’options pour son avenir. Quel serait le choix le plus judicieux selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Au cours de l’été 2020, le feuilleton Lionel Messi débutait avec l’envoi via burofax d’une demande à son ancienne direction pour que son contrat qui prenait fin en juin 2021 soit rompu. Finalement, l’administration Josep Maria Bartomeu avait rejeté cette requête obligeant Messi à aller au bout de son engagement envers le FC Barcelone. Par la suite, avec la démission de Bartomeu et l’élection de Joan Laporta en mars dernier, il semblerait que Messi ait retrouvé le sourire et l’envie de mener la nouvelle génération de joueurs du Barça à une potentielle gloire. Néanmoins, en raison du plafond salarial instauré en Liga et du refus du FC Barcelone d’accepter le deal du fonds d’investissement CVC qui aurait permis au Barça de toucher 270M€ immédiatement, tout en fournissant à CVC 10% des droits télés chaque saison pendant 50 ans, le FC Barcelone a officialisé le départ de Messi jeudi soir en révélant ne pas être en mesure d’assurer son salaire.

Messi libre, mais pour aller où ?