Mercato - Barcelone : PSG, Manchester City, MLS... Les options qui s'offrent à Messi !

Publié le 6 août 2021 à 12h30 par Dan Marciano mis à jour le 6 août 2021 à 13h08

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi le départ de Lionel Messi. Désormais, l'international argentin recherche une nouvelle équipe et il ne manque pas de prétendants sur le marché.

Le FC Barcelone était confiant. Devant les micros, Joan Laporta affichait son optimisme. « Le processus de renouvellement du contrat de Messi avance bien. Nous sommes tous très heureux » avait déclaré le président catalan le 12 juillet dernier. Selon la presse espagnole, ce dossier était bouclé et la signature devait être officialisée ce jeudi. Mais un incroyable retournement de situation s’est produit dans ce dossier. Père et agent de Lionel Messi, Jorge s’est rendu en Catalogne afin de rencontrer Joan Laporta et finaliser l’opération. Mais selon la Cadena COPE , les négociations ont été tendues. Les deux parties n’ont pas réussi à trouver un accord total, poussant le FC Barcelone à publier un communiqué jeudi soir : « Bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il n'a pas pu être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels. Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club » . Une situation qui aurait laissé en état de choc Lionel Messi, arrivé durant son adolescence au sein de la formation blaugrana et très attaché à son équipe de cœur. Messi avait d’ailleurs accepté d’évoluer en Liga a saison dernière afin de ne pas entrer en conflit avec le FC Barcelone. Désormais, la Pulga v a devoir trouver une nouvelle équipe et différentes options se présentent à lui.

Le PSG, grandissime favori

Libre de tout contrat, Lionel Messi va devoir trouver une formation capable d’assumer son salaire important, mais les équipes susceptibles d’accueillir la star argentine ne sont pas légion. Toutefois, un club fait office de favori dans ce dossier. Avec sa puissance financière, le PSG a les moyens de s’offrir Lionel Messi. Le club de la capitale n’aurait d’ailleurs pas tardé pour passer à l’action. Selon plusieurs médias, le clan de l’attaquant aurait commencé à discuter avec les dirigeants parisiens d’une possible arrivée en France. Lionel Messi, lui-même, ne resterait pas insensible à l’intérêt du PSG et aurait même contacté ce jeudi soir Mauricio Pochettino selon les informations de The Athletic . Une opération très complexe pour le PSG, qui doit, avant tout, dégraisser son effectif, alléger sa masse salariale et vendre des éléments. Une chose est sûre, Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de tenter sa chance avec le désormais ancien membre du FC Barcelone. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où » avait confié Leonardo en janvier dernier dans les colonnes de France Football.

La piste MLS reste d'actualité

A en croire la presse espagnole, d’autres clubs seraient susceptibles d’accueillir Lionel Messi cet été. Selon les informations de Mundo Deportivo , mais aussi de L’Equipe, le joueur voudrait évoluer un jour en MLS. L’Argentin privilégierait un club européen cet été, mais si aucune solution n’est trouvée, Messi pourrait s’envoler vers les Etats-Unis. L’attaquant pourrait bien rejoindre l’Inter Miami, dirigé par David Beckham. « David et moi avons travaillé très dur, nous avons l'ambition d'attirer les meilleurs joueurs ici, et Lionel Messi est probablement le meilleur de tous les temps. Je suis optimiste sur le fait que Messi jouera un jour avec le maillot de l'Inter Miami, car cela permettra de nourrir la légende du plus grand joueur de notre génération, et répondra en même temps aux ambitions des propriétaires de l'Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale » déclarait en juin dernier le copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé, la franchise de David Beckham pousse fort pour accueillir Lionel Messi. Et les Floridiens peuvent compter sur un atout de taille : Antonella Roccuzzo, la femme de l'Argentin.

Manchester City et l'Atlético out ?