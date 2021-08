Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : City, Miami, PSG… Ce que Lionel Messi a vraiment sur la table !

Publié le 6 août 2021 à 11h50 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Lionel Messi n’a pas encore reçu de proposition du PSG, mais Paris est bien sur le pont. La seule offre reçue par l’Argentin a été transmise par… City Group ! Voici nos révélations.

Au pied du mur depuis plusieurs mois, le Barça a fini par se le prendre. Dans l’incapacité de régler des problématiques financières profondes, le club a demandé à Lionel Messi de patienter pour pouvoir prolonger. Ce que l’Argentin a refusé. Dans la soirée du jeudi 5 août, les deux parties se sont quittées et le départ de Messi, la légende vivante du club culé, a été acté. Une stratégie pour mettre la pression sur la Liga, qui bloque les agissements du Barça pour valider les recrues de l’été (Garcia, Depay, Aguëro) et signer le nouveau contrat de Messi ? A priori, non. Le divorce entre Barcelone et Messi est consumé. Un demi-tour est-il possible ? Tout est possible. Mais c’est aujourd’hui l’hypothèse la moins probable.

Une offre de City Group

Libre de tout contrat, Lionel Messi est aujourd’hui disponible gratuitement. A ce jour, quelle est la situation concrète de l’Argentin et des offres qu’il a reçu ? Selon nos informations, la Pulga n’a pour le moment reçu qu’une offre concrète et officielle. Elle vient de City Football Group. Propriétaire de plusieurs clubs dans le monde du football, et notamment de Manchester City, l’entité émiratie a transmis une proposition ferme à Lionel Messi et son entourage. D’après nos sources, il s’agit d’un contrat de trois saisons. Les deux premières années concernent Manchester City, le club de Pep Guardiola, mentor de l’Argentin. La dernière année implique New York City, l’entité de City Group aux Etats-Unis.

Paris n’a pas dégainé concrètement

Le PSG est de la partie. C’est le cas depuis de nombreux mois. Et Leonardo ne s’était pas caché en expliquant que s’il y avait un sujet Messi à l’ordre du jour de l’été, Paris n’aurait aucun mal à s’asseoir à la table des négociations. Et c’est effectivement le cas. Le PSG a pris un fauteuil et discute ouvertement avec le joueur et ses représentants. Financièrement, Paris peut faire Lionel Messi. L’obstacle économique n’est pas à l’ordre du jour. Seule une condition se pose pour que Doha puisse réaliser son rêve : vendre. Leonardo doit vendre plusieurs jours pour offrir une bouffée d’oxygène supplémentaire à l’écurie parisienne. La prolongation de Mbappé et la signature de Messi sont deux morceaux colossaux. Pour que cela soit possible, Paris devra se séparer de plusieurs joueurs. Ce qui est clairement dans les cordes de Leonardo.



Toutefois, le PSG n’a pas transmis d’offre concrète et officielle au Barcelonais. Si des échanges avancés ont eu lieu et sont en cours, Paris n’a fait qu’évoquer des éléments de salaire, de contrat et du possible projet commun entre les deux parties. Mais Lionel Messi n’a pas d’offre ferme du PSG entre les mains. Au regard de l’évolution du dossier depuis 24 heures, ça ne saurait tarder…

L’Inter Miami pousse très fort !

Il y a un troisième acteur dans le dossier Messi. Il n’est pas en Europe, mais bien aux États-Unis. Il s’agit de l’Inter Miami. Portée par l’ambitieux et convaincant David Beckham, la franchise de MLS jette toutes ses forces dans la bataille pour tenter de récupérer le sextuple Ballon d’Or. D’après nos sources, la piste Miami dispose d’un atout de poids : Antonella Roccuzzo ! La compagne de Lionel Messi serait particulièrement séduite par la perspective de ne pas relever un autre challenge en Europe que celui du Barça et de filer vers les États-Unis, où la famille a plusieurs fois passés des vacances. A l’heure actuelle, son entourage proche envisage clairement l’Inter Miami.