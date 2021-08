Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Paris a tranché !

Publié le 6 août 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le PSG est maintenant cité comme le point de chute le plus probable pour Lionel Messi, le club de la capitale ne ferait pas de sa venue une priorité face au dossier Kylian Mbappé.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe ce jeudi en fin de journée : Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. Le club catalan a effectivement communiqué qu’il n’était pas en mesure de prolonger son homme providentiel en raison des normes en vigueur en Liga, relançant ainsi le feuilleton entourant l’avenir de l’Argentin. Et c’est désormais le PSG qui est évoqué comme le point de chute le plus probable pour celui qu’on surnomme La Pulga . Seulement voilà, outre l’aspect financier, un autre élément de blocage pourrait survenir dans le dossier pour le club parisien.

La priorité du PSG est de prolonger Kylian Mbappé