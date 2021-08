Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une discussion au sommet révélée entre Messi et Pochettino !

Publié le 6 août 2021 à 9h15 par T.M.

Lionel Messi ne va donc pas prolonger avec le FC Barcelone et son avenir pourrait alors s’écrire au PSG. Là-bas, l’Argentin pourrait évoluer sous les ordres d’un certain Mauricio Pochettino.

Après avoir fait toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi va jouer ailleurs. C’est la terrible bombe qui a été lâchée ce jeudi soir. En effet, malgré les difficultés économiques du club catalan, il était annoncé que Joan Laporta avait trouvé un accord pour la prolongation de l’Argentin et tout allait finir par se régler. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, dans un communiqué, les Blaugrana ont annoncé que Messi ne pourrait finalement pas être inscrit et ne continuerait ainsi pas sa carrière avec le Barça. Se cherchant désormais un nouveau club, le sextuple Ballon d’Or pourrait rebondir au PSG.

Une discussions Messi-Pochettino !