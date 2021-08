Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Lionel Messi a déjà débuté en coulisse !

Publié le 6 août 2021 à 8h15 par T.M.

Coup de tonnerre sur la planète football, ce jeudi, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi ne continuerait pas en Catalogne. Une aubaine pour le PSG ?

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi est libre de tout contrat. Toutefois, la prolongation de l’Argentin avec le FC Barcelone semblait une évidence. Entre La Pulga et Joan Laporta, un accord avait même été trouvé. Arrivé en Catalogne ces dernières heures, Messi devait d’ailleurs très rapidement signé ce nouveau coup. Mais ce jeudi soir, une bombe a été lâchée : le sextuple Ballon d’Or ne va pas continuer avec le Barça. En effet, dans un communiqué, le club catalan a officialisé cette terrible nouvelle, expliquant que Lionel Messi ne pouvait tout simplement pas être inscrit compte tenu des règles financières en vigueur dans le championnat espagnol.

Ça discute entre Messi et le PSG !