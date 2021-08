Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme danger pour cette star du vestiaire d'Ancelotti !

Publié le 6 août 2021 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Marco Asensio pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Fan du milieu offensif espagnol, Arsenal aimerait le recruter lors de ce mercato estival.

Malgré les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, Marco Asensio veut toujours rester au Real Madrid. « Mon intention est de continuer au Real Madrid. Je sens que j'ai encore beaucoup à donner dans ce club. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis madrilène et je me sens vraiment madrilène depuis que je suis petit. Ce club, en plus d'être joueur, je le vis et je le sens beaucoup aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Cela vient du coeur » , a confié le milieu offensif espagnol à AS à la mi-juillet. Une sortie qui ne refroidit pas les ardeurs d'Arsenal.

Arsenal sur les traces de Marco Asensio ?