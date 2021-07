Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de cette star du vestiaire sur son avenir !

Publié le 13 juillet 2021 à 17h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid souhaiterait dégraisser son effectif, Marco Asensio affirme de son côté vouloir rester au sein du club espagnol.

Le Real Madrid veut partir sur de nouvelles bases cet été. En fin de contrat chez le club Merengue , Sergio Ramos s'est lui engagé librement en faveur du PSG. Désormais, le président madrilène Florentino Pérez chercherait à réaliser quelques ventes pour alléger sa masse salariale. Alors qu'il était un élément majeur de l'effectif de Zinedine Zidane, Marco Asensio ne sait pas s'il entrera dans les plans de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Malgré certaines interrogations, le milieu offensif espagnol affirme ne pas vouloir quitter le Real au mercato estival.

« Mon intention est de continuer au Real Madrid »