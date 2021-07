Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande inquiétude disparait pour Sergio Ramos…

Publié le 12 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que Sergio Ramos est désormais un joueur du PSG à part entière, l’Espagnol serait arrivé en pleine possession de ses moyens physiques.

Il y a encore quelques mois, on n’aurait jamais imaginé Sergio Ramos ailleurs qu’au Real Madrid. Et pourtant… L’Espagnol a bel et bien quitté la Casa Blanca et il s’est désormais engagé avec le PSG. Réalisant un recrutement colossal, Leonardo a réussi à convaincre le défenseur central de 35 ans, qui va ainsi amener toute son expérience dans la quête de la Ligue des Champions. Mais aujourd’hui, quel est le niveau physique de Ramos ? Compte tenu des pépins connus par l’ex-Madrilène ces derniers mois, la question se posait souvent…

Ramos impressionne !