Mercato - PSG : Sergio Ramos a déjà un objectif colossal à Paris !

Publié le 12 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par le PSG, Sergio Ramos affiche plus que jamais sa détermination à aider le club de la capitale à soulever sa première Ligue des Champions.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid où il a refusé de prolonger ces derniers mois, Sergio Ramos (35 ans) s’est finalement engagé pour deux ans avec le PSG. Son arrivée a été officialisée jeudi par le club de la capitale, qui récupère donc l’un des plus grands défenseurs de l’histoire avec l’international espagnol. Et dans son premier entretien accordé au site officiel du PSG, Ramos a indiqué qu’il était bien décidé à aider sa nouvelle équipe à remporter la Ligue des Champions.

« Un rêve de gagner ma cinquième Ligue des champions ici »