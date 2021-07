Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur le choix du PSG avec Sergio Ramos !

Publié le 11 juillet 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos a officiellement rejoint le PSG ce jeudi, son arrivée serait en réalité l’aboutissement d’un dossier qui n’était pas une priorité pour l’écurie parisienne à l’origine.

Un an après le départ de Thiago Silva et son pari de miser sur le duo composé de Marquinhos et Presnel Kimpembe pour sa charnière centrale, le Paris Saint-Germain a choisi de renforcer sa défense. Pour cela, le club de la capitale a décidé de miser sur Sergio Ramos, arrivé livre ce jeudi en provenance du Real Madrid où son contrat avait expiré le 30 juin dernier. Ainsi, l’international espagnol de 35 ans a paraphé un contrat de deux ans au PSG et devra y apporter toute son expérience du plus haut niveau, notamment en Ligue des champions, compétition dans laquelle le club parisien court toujours après son premier sacre.

Le PSG a décidé de saisir l’opportunité malgré tout