Mercato - PSG : Al-Khelaïfi ira jusqu’au bout pour Messi…

Publié le 11 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Leonardo a ouvertement reconnu un intérêt pour Lionel Messi en septembre dernier, le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de l’Argentin au FC Barcelone et pourrait dégainer à la moindre opportunité.

Les journées se suivent et se ressemblent pour Lionel Messi. Libre de tout contrat depuis l’expiration de son engagement envers le FC Barcelone le 30 juin dernier, la star argentine se trouve dans la possibilité de s’engager avec le club de son choix. La chance du PSG ? Pas vraiment puisque la priorité de l’ex-capitaine du Barça serait de rempiler au sein de l’équipe catalane. Néanmoins, en raison du plafond salarial instauré en Liga, l’administration Joan Laporta n’est pour le moment pas dans la possibilité de boucler cette opération, devant alléger sa masse salariale de près de 200M€.

Le PSG prêt à frapper, si…