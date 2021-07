Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, on se tient prêt pour Lionel Messi !

Publié le 10 juillet 2021 à 18h45 par Th.B.

Attentif aux plus grands noms disponibles sur le marché à l’instar de Cristiano Ronaldo ou encore de Paul Pogba, le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Lionel Messi du côté du FC Barcelone et serait prêt à dégainer si jamais l’Argentin ne prolongeait pas.

Et si le PSG mettait finalement la main sur Lionel Messi ? Libre de tout contrat depuis le 30 juin, pour la première fois depuis qu’il a rejoint la Masia du FC Barcelone en 2000, l’international argentin engagé à la Copa America avec l’Albiceleste en finale face au Brésil dans la nuit de samedi à dimanche, n’est toujours pas fixé en ce qui concerne son avenir proche. Que ce soit RMC Sport ou plus récemment Ok Diario, il est toujours question d’une potentielle venue de Lionel Messi au PSG cet été si sa situation n’évoluait pas du côté du FC Barcelone avec le président Joan Laporta au niveau des négociations pour son futur contrat. Et la tendance se confirmerait.

Le PSG reste en embuscade pour Lionel Messi