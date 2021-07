Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Messi... Le Qatar prépare un mercato de folie !

Publié le 10 juillet 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aurait comme priorité de recruter Paul Pogba. Et ce n'est pas tout puisque le club parisien pourrait profiter des difficultés du FC Barcelone pour s'attacher les services de Lionel Messi.

A chaque mercato, le PSG est attendu en raison notamment de sa puissance financière. Et à un an de la Coupe du monde organisée au Qatar, les dirigeants parisiens ont bien l’intention de frapper fort, malgré un contexte délicat pour l’ensemble des clubs de football. Le PSG a déjà chipé Georginio Wijnaldum au FC Barcelone et est parvenu à recruter Achraf Hakimi et Sergio Ramos. L’arrivée de Gianluigi Donnarumma est également attendue dans les prochains jours. Mais le mercato est loin d’être terminé et le club de la capitale n’a pas terminé son recrutement. A la recherche d’un attaquant, le PSG est annoncé sur les traces de Joaquin Correa (Lazio Rome) et chercherait à inclure Pablo Sarabia dans l’opération. A la recherche de renforts offensifs, la formation parisienne pourrait aussi tenter de recruter Lionel Messi, sans contrat depuis le 1er juillet.

Le PSG garde des vues sur Messi

Proche d’un départ du FC Barcelone lors du denier mercato estival, Lionel Messi semble avoir été convaincu par la proposition de son président, Joan Laporta, et est enclin à signer un nouveau contrat avec le club catalan. Mais la formation blaugrana fait face à l’une de ses pires crises de son histoire. Le FC Barcelone doit alléger considérablement sa masse salariale et se séparer de nombreux joueurs pour pouvoir conserver Lionel Messi, mais aussi pour enregistrer ses quatre recrues estivales (Memphis Depay, Eric Garcia, Sergio Agüero, Emerson Royal). Interrogé à de nombreuses reprises sur la situation de l’Argentin, Joan Laporta s'est montré rassurant, pourtant Ronald Koeman n’a pas caché son inquiétude sur ce dossier : « Quand tout ne va pas bien, il faut s'inquiéter. J'ai confiance dans le président pour résoudre ce problème. Il est important pour le club et pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste. Tout le monde doit faire un effort ici. Chacun défend sa tâche, mais Laporta m'a dit d'être tranquille, ils travaillent sur la question et nous sommes confiants que cela va durer quelques années de plus ». Une aubaine pour Manchester City, mais aussi pour le PSG. Les deux géants européens continueraient de suivre la situation de Lionel Messi et pourraient tenter le recruter si la situation s’éternise selon les informations d' OK Diario . Interrogé au début du mois de juin sur une arrivée de la Pulga dans la capitale, Nasser Al-Khelaïfi ne s’était pas attardé sur le sujet. « Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c’est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous – pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n’est pas possible de tous les faire venir, d’autant qu’on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique » avait-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe . Reste à savoir désormais si le FC Barcelone parviendra à trouver une solution pour conserver Lionel Messi.

Pogba valorisé à 60M€