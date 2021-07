Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Hakimi s’enflamme pour l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 10 juillet 2021 à 13h45 par T.M.

En débarquant au PSG, Achraf Hakimi retrouve certains visages connus comme celui de Sergio Ramos. Et forcément, cela lui fait plaisir…

Cette semaine aura donc été agitée du côté du PSG. En effet, coup sur coup, le club de la capitale a officialisée les venues d’Achraf Hakimi et de Sergio Ramos. Un recrutement à l’accent madrilène, puisque les deux joueurs se sont connus du côté du Real Madrid. Forcément, cela va aider à bien s’intégrer à ce nouvel environnement. Dernièrement, Hakimi faisait d’ailleurs part de sa joie de retrouver Ramos au PSG, confiant pour l’ AFP : « Je suis très heureux de jouer à nouveau avec Sergio Ramos, qui vient d’arriver ».

« Très heureux de l’arrivée de Sergio Ramos »