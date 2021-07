Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Paredes... Leonardo prépare une nouvelle opération colossale !

Publié le 10 juillet 2021 à 7h15 par A.D.

Alors qu'il a déjà recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, Leonardo ne voudrait pas en rester là et penserait également à s'offrir Arthur Melo. Pour faire plier la direction de la Juventus, le directeur sportif du PSG pourrait se servir de Mauro Icardi et/ou de Leandro Paredes.

Leonardo a déjà frappé très fort sur le marché. Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, le directeur sportif du PSG a déjà recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Sachant que Gianluigi Donnarumma va rejoindre le club de la capitale après l'Euro, Leonardo envisagerait d'aller encore plus loin. En effet, le dirigeant du PSG souhaiterait également s'offrir les services d'Arthur Melo. Et pour convaincre la direction de la Juventus, il serait prêt à négocier un échange avec Mauro Icardi et/ou Leandro Paredes.

Mauro Icardi et/ou Leandro sacrifié(s) pour Arthur Melo ?