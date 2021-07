Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande opération chamboulée par… le Real Madrid et Barcelone !

Publié le 10 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Figurant pourtant dans le viseur du PSG et de Manchester United, Eduardo Camavinga aimerait voir le Real Madrid et le FC Barcelone dégainer. Et un départ libre de tout contrat en 2022 serait également une possibilité.

Avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi et de Sergio Ramos tout en attendant la venue de Gianluigi Donnarumma, Leonardo travaillerait sur le recrutement d’un autre milieu de terrain d’ici la fin du mercato estival. Et le directeur sportif du PSG en pincerait pour Eduardo Camavinga, à l’instar de l’ensemble de l’institution parisienne comme le10sport.com vous l’a révélé le 10 mai dernier. Hormis le PSG, Arsenal et Manchester United rêveraient également d’attirer le jeune milieu de terrain rennais de 18 ans qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2022 et ne devrait pas être prolongé.

Le FC Barcelone et le Real Madrid peuvent tout changer pour Camavinga