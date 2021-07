Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Donnarumma va faire d'énormes dégâts en interne !

Publié le 9 juillet 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que le PSG va prochainement officialiser l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le portier italien semble déjà semer la zizanie en interne où il va bousculer la hiérarchie déjà bien en place du club de la capitale.

Bien loin de l'agitation du mercato, Gianluigi Donnarumma est en mission avec la sélection italienne qui disputera la finale de l'Euro dimanche contre l'Angleterre à Wembley. Une fois que la compétition aura pris fin, le portier de la Squadra Azzura s'engagera jusqu'en juin 2026 avec le PSG. Libre de tout contrat suite à la fin de son bail avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a déjà passé sa visite médicale avec succès et sera donc la quatrième recrue estivale du club de la capitale après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Et le gardien formé au sein du club rossonero ne risque pas d'arriver en terrain conquis tant son arrivée au PSG devrait créer de nombreux bouleversements.

Navas a failli claquer la porte

Le premier concerné n'est autre que Keylor Navas. Etincelant la saison dernière, le Costaricien a simplement déçu lors de la double confrontation contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Suffisant pour pousser le PSG à se jeter sur un nouveau portier ? Probablement pas. En attirant Gianluigi Donnarumma, Leonardo a surtout vu une opportunité unique d'anticiper la succession de Keylor Navas (34 ans). Mais le résultat est le même. Selon les informations de L'Equipe , l'ancien du Real Madrid aurait d'ailleurs poussé une énorme colère en apprenant que son statut de numéro 1 serait contesté la saison prochaine. A tel point qu'il aurait même envisagé un départ, ce à quoi s'oppose le PSG. Il faut dire que Keylor Navas a déjà vécu cette situation au Real Madrid avec l'arrivée de Thibaut Courtois en 2018 ce qui avait entraîné son départ l'année suivante pour rejoindre... le PSG. Malgré tout, un proche du Costaricien se montre lucide. « Mais quel club va lui donner ce qu'il gagne à Paris ? Keylor est un pro, il va aller au bout de son contrat. À moins qu'un club sorte du bois, mais aujourd'hui je ne vois pas qui », assure-t-il à L'Equipe . Par conséquent, Mauricio Pochettino va devoir gérer la cohabitation entre Navas et Donnarumma, deux portiers qui seraient titulaires dans la plupart des clubs.

Areola, Rico, Bulka et Innocent poussés vers la sortie