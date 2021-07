Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce du clan Keylor Navas sur son avenir !

Publié le 8 juillet 2021 à 20h45 par T.M.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas va se retrouver en concurrence. De quoi le pousser à faire ses valises cet été ?

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, l’affaire est réglée. Désormais, le club de la capitale attend la fin de l’Euro pour officialiser l’arrivée de l’Italien. Ce dernier va donc débarquer librement, étant arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC. Leonardo a ainsi sauté sur l’occasion pour récupérer Donnarumma gratuitement et ce malgré le fait que le PSG a déjà Sergio Rico et surtout Keylor Navas. Alors que le Costaricien sortait d’une énorme saison, son statut va donc désormais être remis en question, mais il semble prêt à en découdre face à Donnarumma.

« Keylor est un pro, il va aller au bout de son contrat »