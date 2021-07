Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme retour de flamme pour… Sergej Milinkovic-Savic ?

Publié le 8 juillet 2021 à 17h45 par T.M.

A la recherche d’un autre milieu de terrain, le PSG avancerait ses pions pour Paul Pogba. Mais cela ne serait pas le seul dossier sur lequel travaillerait Leonardo.

Le recrutement estival du PSG est tout simplement incroyable. Jusqu’à présent, Leonardo a réussi à boucler les renforts de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. A cette liste va prochainement se rajouter Gianluigi Donnarumma, dont l’officialisation devrait être réalisée après l’Euro. Mais le PSG ne compterait pas s’arrêter là et actuellement, c’est le dossier Paul Pogba qui prend de l’ampleur du côté du Parc des Princes. Alors que le club de la capitale est à la recherche d’un autre milieu de terrain, les pions sont en train d’être avancés pour le joueur de Manchester United, qui n’a plus qu’un an de contrat. Mais pas seulement…

Cette fois, c’est la bonne pour Milinkovic-Savic ?