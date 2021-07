Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme opportunité dans le dossier Pogba !

Publié le 8 juillet 2021 à 13h45 par A.M.

Alors qu'il a longtemps repoussé l'idée d'une arrivée au PSG, en raison de la pression que cela représente d'évoluer dans sa ville, Paul Pogba semble avoir revu ses plans.

Déjà très actif sur le mercato, le PSG s'est attaché les services de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, tandis que Gianluigi Donnarumma débarquera à l'issue de l'Euro. Et le prochain gros coup du club de la capitale pourrait bien être Paul Pogba. Le contrat du milieu de terrain prend fin dans un an à Manchester United et son départ n'est donc pas à exclure. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom du Champion du monde circule au PSG, mais jusque-là, Paul Pogba avait toujours écarté l'hypothèse d'une arrivée à Paris, conscient de la pression que représenterait un transfert dans sa région natale.

Pour la première fois, Pogba ne ferme pas la porte au PSG