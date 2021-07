Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait soumis une requête colossale à Al-Khelaïfi !

Publié le 8 juillet 2021 à 12h30 par Th.B. mis à jour le 8 juillet 2021 à 12h32

Alors que son départ n’est pas une option du point de vue de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé aurait demandé au président du PSG de lui offrir un bon de sortie sous peine de partir libre l’été prochain !

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé au cours de ce mercato estival. En effet, en raison de sa situation contractuelle, lui qui est lié au club parisien jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore serait susceptible d’être vendu puisque à ce jour, aucun terrain d’entente entre le clan Mbappé et le PSG ne semble avoir été trouvé au sujet de sa prolongation de contrat. De quoi alerter la direction sportive dirigée par Leonardo voire Nasser Al-Khelaïfi ? Pas vraiment. Certes, le temps presse pour le PSG, mais son président a clairement fait savoir à L’Équipe à la toute fin du mois de juin que Kylian Mbappé ne partira jamais. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? ». Voici le témoignage que le président du PSG a fait passer ces derniers temps au quotidien sportif. Cependant, il semblerait bien que Mbappé ne soit pas sur la même longueur d’onde que le président du PSG.

Mbappé toujours pas emballé par le projet parisien…

C’est du moins ce que que Philippe Sanfourche a confié sur son compte Twitter le 1er juillet dernier. Le journaliste de RTL a confié que Kylian Mbappé serait parti en vacances en ayant déclaré au PSG qu’il ne souhaitait plus discuter d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants. Le dialogue ne serait plus d’actualité avec Leonardo, directeur sportif du PSG. Néanmoins, il n’aurait pas clairement fait savoir qu’il quitterait le club au cours du mercato. D’après les informations récoltées par Duncan Castles auprès de proches de Kylian Mbappé et divulguées sur le plateau du Transfer Window Podcast , l’offre soumise par le PSG pour qu’il reste au club ne serait pas une proposition à laquelle le joueur s’opposerait d’un point de vue financier. Le son de cloche ne serait pas identique sur le plan sportif. Sa décision ne serait pas motivée par l’agent, mais par le projet. Actuellement, Kylian Mbappé estimerait qu’en raison de l’état de l’institution parisienne, il lui serait impossible de remporter la Ligue des champions, le Ballon d’or et d’être reconnu comme étant le meilleur joueur du monde.

Mbappé aurait demandé à ses dirigeants un bon de sortie !