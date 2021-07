Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La signature de Sergio Ramos déjà actée ? La réponse !

Publié le 8 juillet 2021 à 9h45 par A.D.

Présent à Paris ce mercredi, Sergio Ramos aurait signé son contrat avec le PSG en fin d'après-midi, avant de faire son retour à Madrid dans la soirée.

Ce mercredi après-midi, Sergio Ramos était à Paris pour signer un contrat de deux saisons avec le PSG. Dans la soirée, le club de la capitale a même officialisé l'arrivée de l'ancienne gloire du Real Madrid, avant de se raviser. En effet, le PSG a publié un message de Sergio Ramos, satisfait de porter le numéro 4 : « Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m'a poursuivi, m'a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro, ici à Paris » . Toutefois, l'écurie parisienne a effacé cette publication dans la foulée. Malgré tout, les supporters du PSG n'auraient pas à s'en faire, car Sergio Ramos aurait bel et bien signé son contrat.

Sergio Ramos a signé avec le PSG