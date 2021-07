Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a fait une énorme annonce au clan Messi !

Publié le 8 juillet 2021 à 8h15 par A.M.

Alors que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone, le PSG se tient prêt à passer à l'action si jamais le club catalan ne résout pas ses problèmes économiques.

L'avenir de Lionel Messi reste incertain. En effet, bien que le retour de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone ait permis d'apaiser les tensions entre la direction catalane et l'entourage de La Pulga , les problèmes économiques sont encore trop importants pour permettre au Barça de prolonger le sextuple Ballon d'Or qui est officiellement sans club depuis le 1er juillet. Joan Laporta se dit confiant dans ce dossier, mais il faut toutefois réaliser d'énormes économies sur la masse salariale en se séparant de plusieurs joueurs à l'image de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho ou encore Antoine Griezmann. Face à cette situation, le PSG reste à l'affût.

Le PSG se tient prêt pour Messi