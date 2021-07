Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha reçoit une réponse pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG rêverait depuis l’arrivée de QSI de recruter Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, il se pourrait que l’option Ronaldo soit inaccessible pour cet été.

Le PSG serait sur la bonne voie pour recruter Cristiano Ronaldo si l’on en croit les informations de Sky Sport. En effet, à ce jour, le club de la capitale serait l’unique option possible en cas de départ de la Juventus de la star portugaise. Des échanges auraient déjà eu lieu bien que les négociations n’en soient pas à un stade avancé. Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait donc mener à bien un rêve de Doha depuis l’arrivée de QSI en 2011, à savoir mettre la main sur Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Cependant, le sort n’en serait pas encore jeté, bien au contraire.

Cristiano Ronaldo parti pour rester à la Juve ?