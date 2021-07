Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria veut chiper une star de Claude Puel !

Publié le 8 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le mercato de l’OM est parti sur les chapeaux de roues, Pablo Longoria compterait recruter un nouveau talent en Ligue 1 en la personne de Denis Bouanga, ailier de l’ASSE.

En ce début de mercato estival, Pablo Longoria s’est montré plus que simplement actif sur le marché des transferts. En effet, Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder et Matteo Guendouzi ont officiellement été présentés comme étant des joueurs de l’OM. Et comme RMC Sport l’a confié ces dernières heures, un accord aurait été trouvé entre Santos et l’OM pour Luan Peres. Cependant, le marché du président de l’OM ne s’arrêterait pas là. En effet, une offensive pour un joueur ayant évoluée en Ligue 1 pourrait être lancée.

L’OM emballé par Denis Bouanga