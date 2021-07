Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce grand espoir marseillais qui justifie son départ !

Publié le 8 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il a quitté l'OM, son club formateur, cet été, Abdallah Ali Mohamed justifie son choix.

Malgré sa volonté de s'appuyer sur sa formation, l'OM a laissé filer plusieurs jeunes. Alexandre Phliponeau, prêté à Sète, ainsi que Christopher Rocchia qui s'est engagé libre à Dijon, ont ainsi quitté leur club formateur. C'est également le cas d'Abdallah Ali Mohamed qui a rejoint le FC Stade Lausanne Ouchy en Suisse. Dans une interview accordée au Phocéen il justifie son choix.

«J'ai besoin de jouer»