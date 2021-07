Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Lautaro Martinez va s’éterniser

Publié le 7 juillet 2021 à 19h00 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid, Lautaro Martinez devrait visiblement poursuivre sa jeune carrière à l’Inter.

Entre l’Espagne et Lautaro Martinez, ça dure depuis plus d’un an. L’attaquant de l’Inter a fait la Une de la presse catalane pendant des longs mois, censé remplacer Luis Suarez au FC Barcelone. Jamais les Blaugrana n’ont semblé être en capacité d’accéder aux demandes de l’Inter, qui réclamait pas moins de 100M€ pour lâcher son attaquant. Le prix à quelque peu baissé cet été, mais Lautaro Martinez continue d’attiser la convoitise en Liga, mais cette fois du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid. Ces deux clubs vont toutefois devoir prendre leur mal en patience...

L’Inter a programmé un départ en 2022