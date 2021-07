Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Inter se justifie sur le transfert XXL d'Achraf Hakimi !

Publié le 7 juillet 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Achraf Hakimi rejoint le PSG pour une somme avoisinant les 70M€. Orpheline du latéral droit marocain, l'Inter - par l'intermédiaire et Giuseppe Marotta et de Simone Inzaghi - a lâché toutes ses vérités sur son départ.

Tombé sous le charme d'Achraf Hakimi, Leonardo a fait le nécessaire pour l'offrir à Mauricio Pochettino. Après de longues semaines de négociations, le directeur sportif du PSG a fait plier la direction de l'Inter grâce à une offre de près de 70M€, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors qu'il a pu officialiser l'arrivée d'Achraf Hakimi ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son immense satisfaction. « Nous sommes heureux d'accueillir Achraf Hakimi à Paris aujourd'hui. La signature d'un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. Achraf n'a que 22 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la planète football, et c'est le standard que nous nous fixons au club. Je sais qu'Achraf aura une carrière fantastique avec nous et tout le club lui souhaite beaucoup de succès sous nos couleurs » , s'est réjoui le président du PSG. Nouveau pensionnaire du club de la capitale, Achraf Hakimi a également pris la parole, évoquant sa grande fierté. « Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui. Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le Paris Saint-Germain m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi » , a déclaré l'international marocain lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG.

«Nous l'avons fait pour assurer la continuité»