Mercato - PSG : Thilo Kehrer recalé par un club... de Ligue 1 ?

Publié le 7 juillet 2021 à 13h45 par La rédaction

Depuis son arrivée au PSG en 2018, Thilo Kehrer n'a jamais réussi à s'affirmer comme un titulaire à part entière. Poussé vers la sortie, le défenseur allemand est en attente d'un point de chute. Mais son profil aurait été recalé par un club de Ligue 1...

Arrivé pour 37M€ à l'été 2018, Thilo Kehrer vit une période difficile au PSG. Longtemps blessé, le défenseur central allemand n'a jamais réussi à s'installer comme un titulaire indiscutable de l'arrière-garde parisienne. A 24 ans, le temps presse pour Kehrer, et un départ apparaît comme de plus en plus probable. Un temps intéressé, Arsenal aurait finalement abandonné la piste. Un autre club, en Ligue 1 cette fois, a été contacté par le PSG.

Rennes a refusé le profil de Kehrer