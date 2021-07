Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut tout perdre avec Kamara !

Publié le 7 juillet 2021 à 12h30 par A.C.

Titulaire indiscutable cette saison, Boubacar Kamara pourrait être sacrifié cet été par l’Olympique de Marseille... mais Pablo Longoria ne semble toutefois pas crouler sous les offres.

Le début du mercato estival de l’Olympique de Marseille passionne les supporters. Il faut dire que Pablo Longoria est en train de totalement révolutionner l’effectif de Jorge Sampaoli, en doublant quasiment tous les postes. Matteo Guendouzi et Gerson sont arrivés au milieu, Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente sur les côtés et Leonardo Balerdi en défense. Parallèlement, Longoria travaille toujours au retour de Pol Lirola, qui a retrouvé la Fiorentina après un prêt réussi à l’OM, alors que Pau Lopez viendra concurrencer un Steve Mandanda pas très inquiété ces dernières années. A ces recrues, beaucoup d’autres pourraient s’ajouter, puisqu’en argentine on assure toujours que Jorge Sampaoli insisterait pour Thiago Almada de Vélez Sarsfield et Luan Peres de Santos, alors qu’en Italie on évoque plutôt une arrivée prochaine de Giovanni Simeone de Cagliari. Pour garder un certain équilibre et boucler tous ces coups, l’Olympique de Marseille doit vendre et pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que ça se bouscule...

Longoria n’arrive pas à vendre Kamara

C’est notamment le cas de Boubacar Kamara. Formé au club et sous contrat jusqu’en juin 2022, le défenseur ne semble pas vouloir prolonger à l’heure actuelle et envisagerait un départ de l’Olympique de Marseille. Du côté des dirigeants on serait plus qu’ouverts à une vente, mais alors que le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à près de 37M€, il semble que l'OM ne peut en espérer que 20 ou 25M€. L’Équipe révèle toutefois qu’à l’heure actuelle aucune offre n’est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. La non convocation de Kamara à l’Euro Espoirs aurait fait douter certains clubs, alors que d’autres s’interrogent sur l’intérêt de payer plus de 20M€... pour un joueur en fin de contrat qui n’a pas envie de prolonger. Le risque pour l’OM serait donc de le perdre gratuitement, dans un an.

Le Milan et la Lazio poussent pour l’avoir au rabais