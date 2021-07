Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente à 7M€ se profile pour Pablo Longoria…

Publié le 7 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

Très actif dans le sens des arrivées, Pablo Longoria doit également acter certains départs à l’OM. Et une vente à 7M€ pourrait prochainement arriver.

Et de 5 ! Ce mardi, l’OM a officialisé sa 5ème recrue de l’été. Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, c’est Matteo Guendouzi qui a rejoint l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais sous l’impulsion de Pablo Longoria, le mercato estival des Phocéens va encore être animé, tant au rayon des arrivées que des départs. En effet, à l’OM, il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses et cela pourrait notamment être le cas avec Nemanja Radonjic.

« Pour lui, le Benfica est un club de top niveau »