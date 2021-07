Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Sampaoli... Balerdi dévoile les coulisses de son retour !

Publié le 6 juillet 2021 à 15h10 par A.D.

Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi vient de signer à l'OM pour les cinq prochaines saisons. Comme l'a expliqué le défenseur argentin, il s'est laissé convaincre par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, le coach et le président marseillais.

Après un prêt d'une saison, Leonardo Balerdi est désormais un joueur à part entière de l'OM. Grâce à un chèque de près de 8M€, Pablo Longoria a convaincu le Borussia Dortmund de lui vendre son défenseur central argentin. Et comme l'a expliqué Leonardo Balerdi, lui-même, le président de l'OM n'a pas eu besoin d'insister pour le convaincre de parapher un contrat de cinq saisons.

«La décision a été facile, sachant que Sampaoli et Longoria comptaient sur moi»