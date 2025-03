OM : Une vedette de retour à Marseille, Macron s'en mêle !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Dimitri Payet a mis fin à son deuxième passage à l'OM. En effet, le milieu offensif de 37 ans a signé librement et gratuitement à Vasco de Gama. Alors qu'il a rencontré Dimitri Payet au Brésil, Emmanuel Macron lui a demandé quand il allait revenir à Marseille, affirmant qu'il manquait à la ville phocéenne.

Lors de l'été 2013, Dimitri Payet a signé une première fois à l'OM. Arrivé en provenance du LOSC, le milieu offensif de 37 ans a couté environ 8,7M€ au club olympien. Et après deux saisons de bons et loyaux services à Marseille, Dimitri Payet a filé vers la Premier League du côté d'Aston Villa, et ce, pour une somme proche de 15M€.

Macron demande à Payet de revenir

En janvier 2017, l'OM a cassé sa tirelire pour rapatrier Dimitri Payet. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a signé un chèque d'environ 30M€ pour faire plier la direction de West Ham. Et le 17 aout 2023, Dimitri Payet a rejoint Vasco de Gama pour 0€.

«Tu manques à Marseille, tu sais»

Dans un reportage pour Canal +, Dimitri Payet a rencontré Emmanuel Macron au Brésil. Dans un extrait partagé sur X, l'ancien international français a fait un énorme aveu sur le président de la République dans un premier temps. « Le président Macron, quand il venait à Marseille, j'ai toujours été invité, parce que c'est un grand fan de l'OM », a déclaré Dimitri Payet. Dans la foulée, un extrait de leur échange a été affiché. « Quand est-ce que tu reviens en France ? », a demandé Emmanuel Macron. « Quand on aura besoin de moi », a répondu Dimitri Payet. « Tu manques à Marseille, tu sais », a conclu le chef de l'Etat. Reste à savoir si le numéro 10 de Vasco de Gama retrouvera finalement l'OM.