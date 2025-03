Zidane : Malaise annoncé dans le vestiaire de l’équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'incompréhension est totale après la défaite de l'équipe de France face à la Croatie en quarts de finale de Ligue des Nations (2-0). Plus que le résultat, c'est la manière qui pose question. Sur RMC, Christophe Cessieux s'est interrogé sur cette performance. Et le journaliste se demande si le vestiaire n'a pas commencé à lâcher Didier Deschamps, dont le départ est acté.

L’après-annonce de départ est délicat pour Didier Deschamps. Pour sa première rencontre de 2025, le sélectionneur de l’équipe de France, qui quittera ses fonctions après le Mondial l’année prochaine, a essuyé une défaite inquiétante face à la Croatie jeudi. Une réaction est attendue lors du quart de finale retour de Ligue des Nations au Stade de France. En cas de récidive, il faudra alors sérieusement s’interroger sur l’impact de ce changement d’entraîneur sur le groupe, et aussi de la rumeur Zinédine Zidane, qui hante les conférences de presse.

Deschamps lâché par le vestiaire

« C’est toujours le risque lorsque l’on repousse à chaque fois les limites sans vouloir vraiment s’arrêter. Et c’est encore un peu plus risqué d’avoir annoncé son départ à une date donnée. Parce qu’aujourd’hui, on bien compris qu’il n’y a qu’une question qui intéresse, les journalistes : « Alors Zidane ? Vous l’avez eu ? ». Donc Deschamps est déjà mis sur la touche. Et réussir à tenir son groupe pendant des mois avec l’ombre de Zizou, c’est compliqué. Si tu parviens à bien faire jouer ton équipe, tu peux t’en sortir » a confié le journaliste.

L'équipe de France attendue de pied ferme

Le contexte est d'autant plus délicat que Deschamps ne peut s'appuyer sur un jeu séduisant pour éloigner l'ombre de Zidane. « Mais là, en plus, cette équipe est calamiteuse. Donc est-ce que les mecs sont déjà passés à autre chose ? Est-ce que c’est le schéma de jeu ? Je ne sais pas, mais je suis inquiet pour les derniers mois de Deschamps » a déclaré Cessieux dans les Grandes Gueules du Sport. L’année risque d’être longue pour le sélectionneur tricolore.