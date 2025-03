Mbappé : Les accusations lourdes de Pierre Ménès

La rédaction

Pierre Ménès a exprimé son agacement face aux critiques incessantes visant Kylian Mbappé dans la presse, dénonçant un « clientélisme à bas prix ». Selon lui, les journalistes attaquent Mbappé car cela génère de l'audience, et il critique l'attitude des médias qui préfèrent focaliser sur ses erreurs plutôt que sur ses performances exceptionnelles, comme son triplé contre Manchester City.

Après un début de saison compliqué avec une adaptation difficile au Real Madrid, Kylian Mbappé est revenu en force et montre enfin son vrai visage. Le buteur tricolore affiche des statistiques impressionnantes, avec notamment 30 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré ce retour en forme, Mbappé est régulièrement victime de nombreuses critiques de la part de la presse, un traitement qui agace Pierre Ménès.

«Du clientélisme à bas prix»

«Pourquoi les journalistes sportifs attaquent-ils Mbappé de manière aussi intransigeante ? Parce que ça fait du clic, ça fait de l’audience. Le premier qui va critiquer Mbappé, ça va faire un titre sur X, une petite vidéo, et ça va buzzer. C’est du clientélisme à bas prix. Évidemment, c’est beaucoup plus commode de critiquer Mbappé que d’en dire du bien», explique Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Rothen visé par les critiques de Ménès

«Je vais prendre un exemple. J’étais à Rennes pour une injection pour mon genou, et j’écoutais Rothen au retour, c’était le lendemain du triplé de Kylian contre Manchester City.» raconte l’ancien chroniqueur de chez Canal+. «Eh bien, il n’y a pas eu un mot sur ce triplé dans l’émission de Rothen. Par contre, on lui a jeté des pierres sur sa gestion de Caen. Donc, quand tout est à charge, j’ai plutôt tendance à penser que ça devient insignifiant. Même si effectivement, l’opinion publique est un peu retournée contre Mbappé, je pense que c’est l’effet pernicieux du ‘petit ange parti trop tôt’. Mais il est évident que le clientélisme de certaines émissions, certains youtubeurs ou influenceurs du foot, sait qu’ils vont toujours faire plus de clics en critiquant Mbappé qu’en en disant du bien.»