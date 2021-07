Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria regarde également en France !

Publié le 6 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria regarde partout pour renforcer l’OM. Et cela est également le cas en France.

Le mercato est animé à l’OM. En effet, Pablo Longoria a déjà acté 4 renforts pour Jorge Sampaoli avec Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Under. Alors que d’autres joueurs sont attendus dans les prochaines heures sur la Canebière, le président phocéen se démène pour acter ces nouvelles recrues et de nouvelles pistes ne cessent d’être activées. Scrutant un peu partout dans le monde, Longoria est également à l’affût sur le marché français.

Un recrutement made in France ?

Ayant trouvé son bonheur en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Brésil jusqu’à présent, Pablo Longoria pourrait également utiliser le vivier français. Le président de l’OM aurait ainsi activé certaines pistes. Dernièrement, c’est la piste menant à Zinedine Ferhat (Nîmes) qui avait été révélée et voilà que selon Mohamed Toubache-Ter, c’est le dossier Denis Bouanga qui aurait été activé. Des premiers contacts auraient ainsi été pris avec l’ailier de l’ASSE. A voir maintenant jusqu’où cela ira…