Mercato - OM : La recrue idéale pour Longoria, c’est lui !

Publié le 3 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Selon les derniers échos, l’OM s’attaquerait désormais à Zinedine Ferhat. Et le joueur de Nîmes a tout de la bonne affaire pour Pablo Longoria…

Le recrutement de l’OM ne fait que commencer. Alors que Jorge Sampaoli a déjà enregistré les renforts de Gerson et de Konrad de la Fuente, Pablo Longoria travaille encore d’arrache-pied pour ajouter des recrues à l’effectif phocéen. Et c’est quasiment à tous les postes que du sang neuf est recherché, y compris en attaque malgré l’arrivée de l’ancien ailier du FC Barcelone. Ainsi, le président de l’OM serait notamment passé à l’offensive pour Zinedine Ferhat, milieu offensif de Nîmes. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les discussions seraient avancées avec l’international algérien.

Un profil intéressant !

A 28 ans, Zinedine Ferhat pourrait donc débarquer à l’OM cet été et Pablo Longoria ferait bien de boucler ce dossier. Tout d’abord pour des raisons financières. En effet, compte tenu de la situation de Nîmes, relégué en Ligue 2, et de la situation contractuelle de Ferhat, qui n’a plus qu’un an de contrat, l’affaire pourrait être moins onéreuse que d’autres étudiées à l’OM à l’instar de Thiago Almada et Cengiz Under. De même d’un point de vue sportif, le joueur de Nîmes n’aura pas besoin de s’adapter à la Ligue 1 et pourra apporter immédiatement, lui qui a déjà montrer de quoi il était capable lors du dernier exercice avec 6 buts et 10 passes décisives.