Mercato - OM : Tout n’est pas perdu pour Pol Lirola !

Publié le 2 juillet 2021 à 22h10 par A.C.

Pablo Longoria aimerait trouver une solution pour récupérer Pol Lirola, qui a retrouvé la Fiorentina après son prêt à l’OM.

Si Jorge Sampaoli a vu des nouveaux visages arriver à l’Olympique de Marseille ces derniers jours, il aimerait bien en retrouver des anciens. Le coach marseillais aurait en effet demandé à Pablo Longoria de tout faire pour garder le latéral droit. Le président de l’OM n’a toutefois pas voulu lever l’option d’achat de 12M€ et désormais, Lirola semble s’éloigner de plus en plus. D’ailleurs Sky Sport Italia a annoncé que l’Atalanta pourrait mettre des bâtons dans les roues de l’OM...

Longoria se bat toujours pour Lirola