Mercato - OM : La grosse décision de Longoria pour ce crack de Ligue 2 !

Publié le 2 juillet 2021 à 12h10 par T.M.

Depuis plusieurs mois, Amine Adli est annoncé dans le viseur de l’OM. Mais aujourd’hui, la pépite de Toulouse ne serait plus une priorité aux yeux de Pablo Longoria.

Sacré meilleur joueur de Ligue 2, Amine Adli ne devrait pas s’éterniser du côté de Toulouse. Alors que le TFC n’a pas réussi à valider son ticket pour l’échelon supérieur, le joueur de 21 ans ne devrait lui pas y rester. En effet, Adli a tapé dans l’oeil de nombreuses grandes écuries européennes à l’instar du LOSC, de Wolfsburg et du Milan AC. Quid de l’OM dans ce dossier ? Depuis l’hiver dernier, il est annoncé que Pablo Longoria est attentif à la situation du crack toulousain, mais selon les dernières informations de La Provence , la situation aurait bien changé.

Un dossier en stand-by !

A en croire le quotidien régional, depuis cet hiver, Amine Adli serait quasiment d’accord sur son futur contrat à l’OM. Or, pour le moment, aucune décision définitive n’aurait été prise pour l’attaquant de Toulouse, qui réfléchirait encore et toujours à quel club rejoindre pour son avenir. Une attente qui ne plairait visiblement pas à Pablo Longoria, qui serait passé à autre chose. En effet, à l’OM, le dossier Adli aurait été mis de côté et d’autres pistes seraient privilégiées. Cela serait ainsi le cas avec Cengiz Under, toujours plus proche d’une arrivée au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli.