Mercato - OM : Une réponse fracassante tombe pour ce crack de Ligue 2 !

Publié le 26 juin 2021 à 16h10 par La rédaction

À la recherche de renforts en attaque, Pablo Longoria suivrait de près Amine Adli de Toulouse. Pour autant, la venue du meilleur joueur de la saison en Ligue 2 semble compromise à l'Olympique de Marseille.

Amine Adli est annoncé sur les tablettes de l'OM depuis plusieurs mois maintenant. Révélation de la saison en Ligue 2 avec le TFC, le joueur de 21 ans a été élu meilleur joueur du championnat. Pablo Longoria ne serait cependant pas seul sur le dossier, puisque l'AC Milan aurait montré un intérêt pour le Français. Pour autant, le journaliste Gianluca Di Marzio expliquait vendredi qu'Amine Adli privilégierait la France, car il ne serait pas encore prêt pour l'étranger. De leur côté, les dirigeants marseillais commenceraient à perdre patience...

« Adli ne devrait pas venir à l’OM »