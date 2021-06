Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’attaque à un nouveau protégé de José Mourinho !

Publié le 26 juin 2021 à 9h10 par T.M.

Réglant actuellement les détails de l’arrivée de Pau Lopez en provenance de l’AS Rome, Pablo Longoria étudierait la possibilité de faire venir un autre joueur de José Mourinho à l’OM.

Souhaitant être très actif lors de ce mercato estival, Pablo Longoria scrute partout pour trouver des renforts pour Jorge Sampaoli à l’OM. Alors que les premières recrues sont attendues dans les prochaines heures sur la Canebière, d’autres arriveront dans les semaines à venir. Et pour étoffer l’effectif de l’OM, Longoria regarderait notamment du côté de l’AS Rome et de l’effectif de José Mourinho. D’ailleurs, selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, les discussions seraient bien avancées entre les deux clubs pour boucler l’arrivée du gardien espagnol, Pau Lopez, sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat pour un total de 15M€.

Et maintenant Under ?

Mais d’autres joueurs de José Mourinho retiendraient visiblement l’attention de l’OM et de Pablo Longoria. Alors qu’il avait dernièrement été question d’un intérêt pour Justin Kluivert, c’est désormais Cengiz Under qui est annoncé dans le viseur des Phocéens. En effet, comme l’a également expliqué Gianluca Di Marzio, en marge de ce dossier Pau Lopez, l’OM discuterait aussi pour l’ailier truc de 23 ans qui revient d’un prêt du côté de Leicester.