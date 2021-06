Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir gérer un gros problème à 20M€ !

Publié le 26 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ, Boubacar Kamara disposerait d’un bon de sortir à hauteur de 20M€ de la part de l’OM. Mais le Milan AC, son principal courtisan, refuserait de mettre un tel tarif…

« J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », indiquait Boubacar Kamara en avril dernier, confirmant donc à demi-mot son envie de quitter l’OM cet été, d’autant qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec son club formateur. Le Milan AC est d’ailleurs clairement positionné sur le profil de Kamara, mais…

L’OM et Milan très loin d’un accord

Comme l’a révélé Calciomercato.com vendredi, l’OM réclamerait pas moins de 20M€ pour envisager une vente de Boubacar Kamara cet été. Or, le Milan AC n’aurait pas prévu de dépenser une telle somme, surtout pour attirer un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. Pablo Longoria aurait donc prévu de patienter jusqu’à l’arrivée d’autres courtisans sérieux dans ce dossier.