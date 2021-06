Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation sur le dossier Daniel Wass !

Publié le 25 juin 2021 à 20h10 par T.M.

Annoncé très proche de l’OM durant ce mercato estival, Daniel Wass serait en réalité loin d’avoir quitté Valence. Explications.

Les premières recrues se rapprochent à l’OM. Après avoir annoncé un accord avec Flamengo, les Phocéens vont officialisé d’ici quelques jours l’arrivée de Gerson, de même que celle de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. Et après eux, d’autres joueurs vont suivre et venir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Qui ? Tandis que Pablo Longoria travaille sur le retour de Pol Lirola, il voudrait également faire venir Daniel Wass, pouvant évoluer sur tout le côté droit, en provenance de Valence. Selon les derniers échos, l’arrivée du Danois, déjà passé par Evian TG, serait bien engagée, mais comme l’a révélé Goal ce vendredi, cela serait loin d’être fait.

Tout reste à faire !

Alors que Valence doit vendre pour 20M€ avant le 30 juin, cela pourrait permettre à l’OM d’arriver plus facilement à un accord pour Daniel Wass. Or, pour le moment, le club Che n’aurait reçu aucun offre pour aucun de ses joueurs. Et en ce qui concerne le Danois, un départ serait encore très loin. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs comme l’OM, le Sporting Portugal ou Copenhague, Wass n’aurait toujours pas communiqué à la direction de Valence sa volonté de partir. Alors que 2M€ pourrait débloquer ce transfert, cette proposition ne serait donc pas encore arrivée.