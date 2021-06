Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’offensive est lancée en coulisse pour Boubacar Kamara !

Publié le 25 juin 2021 à 14h30 par T.M.

Quand il s’agit d’évoquer les départs à l’OM, les regards se tournent très rapidement vers Boubacar Kamara. Alors que l’international Espoirs français n’est plus qu’un an de contrat, son avenir s’écrirait loin de son club formateur. Dernièrement, la piste menant au Milan AC a pris de l’ampleur et elle pourrait bien prochainement se concrétiser. Explications.

Cet été, l’OM va être très actif sur le marché des transferts, à la fois dans le sens des arrivées, que des départs. En effet, compte tenu des finances actuelles du club phocéen, Pablo Longoria doit vendre afin de faire rentrer de l’argent rapidement dans les caisses. Et pour cela, l’OM devrait se séparer de ses joueurs à grosse valeur marchandes que sont notamment Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Cela semble écrit depuis plusieurs mois maintenant, le Français quittera son club formateur à l’occasion de ce mercato estival. Bien que l’OM aimerait conserver son minot, cela devrait être difficile de s’opposer à ce départ. Mais reste encore à trouver preneur. Alors qu’on imaginait plutôt Kamara du côté de la Premier League, c’est surtout le Milan AC qui se montrerait très intéressé par le joueur de Jorge Sampaoli. Décidé à s’offrir le milieu de terrain de l’OM, le club lombard aurait décidé de passer à la vitesse supérieure.

Le Milan AC accélère, mais…