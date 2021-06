Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour cette recrue annoncée de Longoria !

Publié le 24 juin 2021 à 12h10 par T.M.

Actuellement avec le Danemark pour disputer l’Euro, Daniel Wass est annoncé proche d’un retour en Ligue 1 à à l’OM. Mais du côté de Valence, on ne verrait pas les choses de la même manière…

Dans les prochaines heures, Gerson et Konrad de la Fuente deviendront officiellement les deux premiers renforts estivaux de l’OM. Mais d’autres joueurs devraient rapidement les imiter. En effet, Pablo Longoria serait sur le point de conclure d’autres dossiers parmi lesquels celui de Daniel Wass. Ancien joueur d’Evian TG, le Danois, actuellement à l’Euro, serait très proche de faire son retour en Ligue 1. Comme l’expliquait récemment La Provence , Wass, qui n’a plus qu’un an de contrat à Valence, ferait le forcing pour faire ses valises et rejoindre l’OM. Un accord aurait même été trouvé pour un contrat de 2 ans.

Valence retient Wass !