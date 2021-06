Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est mis sous pression pour Achraf Hakimi !

Publié le 24 juin 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG souhaite vivement s’attacher les services d’Achraf Hakimi, l’Inter aurait l’intention de boucler le dossier au plus vite.

En quête d’un renfort pour le flanc droit de sa défense, le Paris Saint-Germain a décidé de jeter son dévolu sur Achraf Hakimi. Et après de longues négociations avec l’Inter, Leonardo est maintenant proche de toucher au but. En effet, comme révélé par le10sport.com, un accord est proche d’être trouvé entre le PSG et les Nerazzurri , tandis qu’un accord contractuel a déjà été bouclé entre l’international marocain de 22 ans et l’écurie parisienne. Ainsi, Leonardo dispose d’un boulevard pour conclure le dossier, et l’Inter aurait l’intention d’accélérer quelque peu les choses.

Dénouement d’ici ce dimanche pour Achraf Hakimi ?