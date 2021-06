Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le prochain gros transfert des Qataris !

Publié le 24 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Grande priorité du PSG depuis maintenant plusieurs semaines, Achraf Hakimi se rapproche plus que jamais du Parc des Princes pour un transfert qui avoisinera les 70M€.

Achraf Hakimi au PSG, ça brûle ! Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité dès le 18 juin dernier que les positions de Leonardo et de l’Inter Milan s’étaient sensiblement rapprochées pour le transfert du latéral droit marocain, et il ne manquait pas grand-chose pour qu’un accord définitif ne soit trouvé. Conformément à nos révélations, Hakimi devrait bien rejoindre le PSG pour 70M€, et la presse italienne confirme la tendance…

Hakimi est tout proche du PSG

Sky Italia a expliqué mercredi que l'accord définitif entre le PSG et l'Inter était imminent pour le transfert d'Achraf Hakimi, et avoisinera bien les 70M€. Les dirigeants qataris, qui ont déjà bouclé les renforts gratuits de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, sont donc en train de faire leur première grosse dépense du mercato estival avec Hakimi.