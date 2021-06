Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger persiste pour Achraf Hakimi...

Publié le 23 juin 2021 à 21h45 par A.D.

Le PSG et Chelsea sont à la lutte pour le recrutement d'Achraf Hakimi. Alors que Leonardo a pris les devants sur Thomas Tuchel, les Blues seraient encore dans la course.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a trouvé un accord avec Achraf Hakimi pour un engagement de cinq saisons. En concurrence avec Chelsea sur ce dossier, le club de la capitale est aujourd'hui en pole position pour rafler la mise. En effet, Leonardo est tout proche de boucler une opération de près de 70M€ pour Achraf Hakimi. Toutefois, les Blues de Thomas Tuchel n'auraient pas jeté l'éponge pour autant.

Chelsea toujours dans la course pour Achraf Hakimi ?