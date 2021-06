Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé, Leonardo va frapper très fort cet été !

Publié le 23 juin 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Conscient de la nécessité de renforcer l'effectif du PSG après une saison en demi-teinte, Leonardo est sur tous les fronts depuis l'ouverture du mercato. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a décidé de frapper très fort.

Généralement, lorsque le PSG perd le titre en Ligue 1 ou subit une grosse déconvenue, QSI frappe fort dans la foulée sur le mercato. En 2012, Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva sont arrivés, et que dire de l'été de tous les records en 2017 ? Vexé par le titre remporté par l'AS Monaco et Ligue 1 et humilié par le FC Barcelone en Ligue des Champions, le PSG lâche plus de 400M€ sur le marché des transferts pour s'offrir Kylian Mbappé et Neymar. Compte tenu de la situation économique et de la crise liée au Covid, il est difficile d'imaginer le club de la capitale lâcher encore de telles sommes. Toutefois, après le sacre du LOSC et l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, Doha a décidé de rouvrir les vannes afin de renforcer l'effectif, d'autant plus que le fair-play financier sera beaucoup plus souple. Et Leonardo se fait plaisir.

Hakimi après Wijnaldum et Donnarumma ?

En effet, après avoir bouclé l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum, le PSG s'apprête à en faire de même avec Gianluigi Donnarumma dont l'arrivée devrait être officialisée vendredi. Deux premiers renforts de poids sans débourser la moindre indemnité de transfert. Cela permet ainsi au club de la capitale de conserver des fonds pour s'attaquer au gros dossier de l'été : le recrutement d'un latéral droit. Et dans cette optique, Leonardo a fait d'Achraf Hakimi sa grande priorité. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est d'ailleurs proche d'un accord avec l'Inter pour un transfert avoisinant les 70M€. Une tendance confirmée ce mercredi par le journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio qui assure que les prochaines heures s'annoncent décisives puisque le club parisien s'apprête à dégainer son ultime offre estimée à 70M€ bonus compris. D'après Angelo Mangiante, autre journaliste de Sky Sport , la part fixe est de 65M€ auxquels s'ajouteront donc 5M€ de bonus. De son côté, la Gazzetta dello Sport ajoute qu'il ne reste plus que quelques détails à régler et qu'il ne s'agit plus que d'une question de jours avant que le deal ne soit conclu. Achraf Hakimi quant à lui est déjà tombé d'accord avec le PSG sur les bases d'un contrat de 5 ans. Et selon la Gazzetta , son salaire annuel oscillera entre 7 et 8M€.

Sergio Ramos pour continuer ?